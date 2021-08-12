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Курящих женщин в Карелии больше, чем мужчин, заявили статистики

Новости. Общество
09:09, 16 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин

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По данным Росстата, Карелия вошла в число регионов, где доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель.

Как показали данные Росстата, курение остается скорее мужской, чем женской вредной привычкой. По итогам 2020 года среди курильщиков подавляюще большинство — 75,9% — мужчины. При этом в нескольких субъектах доля женщин среди курильщиков заметно превышает общероссийский показатель, пишет РБК.

В число субъектов, где курящих женщин больше, чем мужчин, вошли: Камчатский край (40,7% всех курильщиков в регионе — женщины), Магаданская (39,3%) и Мурманская области (36,9%), Якутия (36,4%), Карелия (36,3%), Сахалинская (35,9%), Псковская (35,3%), Калининградская области (35,3%), а также Хабаровский край и Севастополь (по 34,9%).

Наоборот, по данным статистиков, практически отсутствуют курящие женщины в Ингушетии и Чечне (статистика Росстата показывает 0%), минимальна доля курильщиц в Дагестане (1,6%) и Кабардино-Балкарии (3%).

В 2020 году Минздрав предложил компенсировать растущие из-за COVID-19 расходы бюджета повышением акциза на сигареты. В декабре был принят соответствующий закон, акцизы выросли на 20%, из-за чего в среднем пачка сигарет подорожала с 120 до 140 руб.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-16 11:26:17
«деревни угробили, поля заросли, леса сожгли»
Вася
2021-08-16 11:12:19
Еще в 80х заложили бомбу в умы подрастающего поколения,
Вася
2021-08-16 10:54:03
Несчастная страна Афганистан.
Изя
2021-08-16 11:03:30
Вася, у нас думаете лучше ??))) :)
udo
2021-08-16 09:26:19
Видно без статистики - курящих баб стало нестерпимо много. :)
Горожанин
2021-08-16 10:13:44
udo, и за рулем тоже, и все с мобильниками в руках! Дичают бабы
Гость
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