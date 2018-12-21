Курорт "Ялгора" открывает новый зимний сезон

Уже в эту пятницу, 21 декабря в 17:00, всесезонный курорт "Ялгора" открывает зимний сезон 2018-2019.

Для всех гостей склона будет работать:

1. Прокат инвентаря

2. Служба инструкторов

3. Подъемник

4. Бистро

"Ялгора" - это всесезонный центр активного отдыха для всей семьи на берегу Онежского озера и первый горнолыжный курорт в Карелии, оборудованный безопасным 4-местным кресельным подъемником.

Заповедная зона, уникальные виды с вершины "Ялгоры", горнолыжные склоны разной степени сложности в шаговой доступности – все для вашего полноценного отдыха от городской суеты!

На территории центра функционируют горнолыжные склоны с перепадом высот до 100 метров, длиной до 800 метров, лыжные трассы, детский подъемник, учебный склон, бистро, ресторан, финская сауна и многое другое.

Каждый год "Ялгора" стремительно растет и развивается! И в этом году спешит представить Вашему вниманию обновленный проект: курс-погружение "Стань горнолыжником или сноубордистом", направленный на обучение горным лыжам и сноуборду с нуля. Продолжительность курса увеличена с 2 до 4 дней практических тренировок в группах с высококвалифицированными инструкторами. Неизменно в стоимость курса будет входить комфортабельное проживание и аренда спортивного инвентаря. Но и это не все! Теперь в стоимость курса включено ежедневное трехразовое питание для всех участников!

Подробности на сайте: yal-ski.ru.

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