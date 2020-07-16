Курортные районы Кейптауна накрыло морской пеной (ВИДЕО)

Удивительное природное явление сняли на видео.
Пока жители России страдают от гигантского града и наводнений, в одном из крупнейших городов ЮАР борются с другими природными явлениями.
В середине июля в Кейптауне прошел сильный шторм, который превратил морскую воду в объемную белую пену. Из-за сильного ветра эту пену вынесло на берег и разнесло по оживленным улицам элитного района Си-Пойнт, который как раз находится на берегу океана, сообщает pogoda.mail.ru.
Многочисленные фото и видео с места событий показывают, как нелегко было водителям пробираться сквозь пену на своих авто. А между тем, жители города явно наслаждались необычным зрелищем.
It’s snowing sea foam in Sea Point, Cape Town @TimesLIVE @SundayTimesZA @SAWeatherServic @CapeTown pic.twitter.com/wPmCTg9l5t— Esa Alexander (@ezaap) July 13, 2020
Комментарии