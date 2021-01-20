Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров возобновляются с февраля в Карелии

Пенсионный фонд Карелии принимает заявки от пенсионеров на обучение компьютерной грамотности.

С 1 февраля возобновятся курсы компьютерной грамотности для пенсионеров, организованные Карельским отделением Союза пенсионеров России "Северные колокола" при поддержке Отделения ПФР по Карелии. Об этом сообщает региональное отделение Пенсионного фонда.

Поскольку занятия проводятся в очном формате, с 1 февраля их смогут посещать только пенсионеры, не достигшие возраста 65 лет. Пенсионеры старше 65 лет, а также инвалиды любого возраста тоже могут подавать заявки на включение их в группы по обучению компьютерной грамотности. Для них группы будут комплектоваться по мере улучшения эпидемиологической обстановки.

Слушатели могут выбрать одно из трех направлений обучения: на компьютере, на планшете или на смартфоне. Продолжительность курса обучения работе на компьютере - 2 недели, на планшете или смартфоне – 1 неделя.

Занятия будут проводиться в Кооперативном техникуме (Петрозаводск, пр. Первомайский, 1-а). Обучение бесплатное. Для жителей районов Карелии на период обучения в Петрозаводске предоставляется возможность проживания в общежитии Карелреспотребсоюза на льготных условиях.

Заполнить заявление на зачисление в группу пенсионеры и инвалиды могут в любой клиентской службе ПФР либо в отделении ПФР по Республике Карелия, сообщают в Пенсионном фонде.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Карелии стала второй на всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью.