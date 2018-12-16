Куценко остался без главных ролей из-за конфликта с Первым каналом

Актер Гоша Куценко не может найти интересную работу из-за давнего конфликта с руководством Первого канала.

Как пишут "Дни.ру", Гоша Куценко подумывает об уходе из профессии. Желание сменить сферу деятельности продиктовано малым количеством интересных амплуа. По его словам, у каждого актера был такой период, когда все самое интересное предлагали ему. Но приходит время, когда достаются роли сопутствующего характера, а не главные. Так всегда происходит, когда артист достигает определенного возраста, заметил актер.

Однако в его случае не все так просто. Куценко уверен, что есть еще одна, не менее важная причина.

"У меня 10 лет конфликт с Первым каналом, поэтому меня не приглашают в их сериалы, что сказывается на востребованности в профессии. Первый канал делает действительно качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например. Так что у них я заблокирован", – признался Гоша Куценко в интервью на YouTube-канале "А поговорить?". При этом актер даже не помнит, из-за чего начался конфликт.

Сейчас Гоша Куценко пробует себя в качестве режиссера и продюсера. Пытается артист развить и музыкальную карьеру: Куценко со своим коллективом постоянно записывает новые композиции и гастролирует по России, пишет StarHit.