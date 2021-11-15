«Кузьмич» из культового фильма зазывает покупателей в карельский павильон на ярмарке в Москве

Известный актер Виктор Бычков, снявшийся в роли Кузьмича в фильме «Особенности национальной охоты», рекламирует продукцию карельских предприятий на ярмарке в Москве.

Фотографии с ярмарки разместил на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

«У нашей продукции под знаком „Сделано в Карелии“ в столице открылся постоянный павильон на улице Святозерской. Благодарю за поддержку правительство Москвы. Это еще один шаг в продвижении карельской продукции. Отмечу что площадка предоставлена бесплатно, наши производители смогут не только торговать в павильоне, но и участвовать в различных выставках, фестивалях. Уверен, что москвичам придутся по вкусу наши рыба, икра, иван-чай, мед, морсы, варенье и другие продукты», — написал губернатор.