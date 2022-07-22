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Квартира, машина, путешествия: исследование показало ситуацию со средним классом в Карелии

Новости. Общество
12:02, 25 Июля 2022
фото: © Soloviova Liudmyla / shutterstock

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В Карелии к среднему классу можно отнести 10,1% семей — это те, кто может покупать себе дорогие вещи и ездить в отпуск.

Такой вывод следует из результатов исследования, проведенного агентством РИА Новости при составлении рейтинга регионов России по численности среднего класса.

Для этого учитывался уровень трудового дохода семьи, достаточный, чтобы иметь жилье и автомобиль, ездить в отпуск, и при этом еще откладывать деньги. Анализ проведён для девяти типов состава семьи (разное количество работающих и разное количество детей). Зарплаты, прожиточные минимумы, стоимость покупки и содержания автомобиля, стоимость жилья, ипотечные ставки и прочие параметры учитывались для каждого региона в отдельности.

В целом по России к среднему классу относятся 11,5% семей. Карелия заняла в рейтинге 30 место.

Вместе с тем, исследование показало, что зарплаты, определяющие средний класс, в зависимости от региона сильно отличаются. В большинстве регионов одинокому человеку хватит зарплаты в 90 тысяч рублей, чтобы считаться средним классом, а в семье из двух человек каждый должен зарабатывать примерно по 70 тысяч рублей.

Эксперты обращают внимание на то, что в России есть несколько регионов с невысокой стоимостью жизни, где будет достаточно и меньшей суммы для того, чтобы попасть в категорию среднего класса, но также есть и «дорогие» субъекты РФ, в которых высокие цены обязывают зарабатывать намного больше.

«При этом есть надежда на рост среднего класса в связи с ростом зарплат. В среднесрочной перспективе несколько опережающий рост зарплат по отношению к ценам может быть связан с дефицитом работников, из-за наблюдающихся демографических процессов в нашей стране. В частности, выход на рынок труда малочисленного поколения рожденных после 90-го года, и выход на пенсию более многочисленных советских поколений», — отмечается в пояснительной записке к рейтингу.

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