Квартира в несколько кликов: почему не стоит затягивать с покупкой жилья в ипотеку

Несмотря на пандемию, Петрозаводск продолжает строиться: возводятся и элитные жилые комплексы, и дома комфорт-класса, и жилье эконом-класса.

Предложений на любой вкус и кошелек в городе достаточно. Специалисты утверждают, что откладывать покупку жилья не стоит, приводя достаточно убедительные доводы.

Посмотрим на перспективу

Как уверяют эксперты, вкладывать средства в недвижимость выгодно. Купив квартиру, особенно на ранней стадии строительства, можно не только сохранить свои деньги, но даже приумножить, впоследствии продав жилье дороже. Ведь когда дом вводится в эксплуатацию, появляется окрестная инфраструктура, квартира прибавляет в стоимости. В целом, в настоящее время цены на квартиры в Петрозаводске достаточно приемлемые, однако уже в ближайшем будущем стоимость жилья будет расти, чему способствует, в том числе, стремительный рост цен на стройматериалы, который на фоне пандемии оказался выше заявленного правительством уровня инфляции. К тому же государство ужесточило требования к строительным компаниям, введя систему эскроу-счетов, и издержки застройщиков возросли.

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