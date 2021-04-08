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В борьбе за наследство жительница Карелии воткнула нож в ногу своей сестре

Новости. Криминал
10:10, 09 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Семейный конфликт в Кондопоге из-за доставшейся по наследству квартиры закончился поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 41-летняя горожанка нанесла 38-летней сестре телесные повреждения.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала участковому уполномоченному полиции о том, что они с сетрой в очередной раз поссорились из-за квартиры, которая им досталась по наследству от матери. Младшая сестра схватила старшую за волосы, когда та чистила картошку. Женщина дала отпор — и нанесла в ответ удар ножом в голень. После чего, испугавшись, вызвала скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии

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кир
2021-04-09 11:18:45
Бабы - они такие, - сказал кот-миротворец.
Гость
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