В борьбе за наследство жительница Карелии воткнула нож в ногу своей сестре

Семейный конфликт в Кондопоге из-за доставшейся по наследству квартиры закончился поножовщиной, сообщили в МВД Карелии.

По версии дознания, 41-летняя горожанка нанесла 38-летней сестре телесные повреждения.

Подозреваемая дала признательные показания и рассказала участковому уполномоченному полиции о том, что они с сетрой в очередной раз поссорились из-за квартиры, которая им досталась по наследству от матери. Младшая сестра схватила старшую за волосы, когда та чистила картошку. Женщина дала отпор — и нанесла в ответ удар ножом в голень. После чего, испугавшись, вызвала скорую помощь и полицию.

Возбуждено уголовное дело.