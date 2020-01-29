Квартиросъемщица обокрала пожилую жительницу Карелии

В полицию Сегежского района обратилась пенсионерка с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Женщина пояснила, что из принадлежащего ей жилья исчезли ноутбук, куртка и спортивная сумка. Ущерб составил 10 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемую. 37-летняя женщина ранее арендовала комнату у пенсионерки. Съезжая с квартиры, злоумышленница успела сделать дубликат ключей и вынесла оттуда вещи.

Деньги женщина потратила на алкоголь. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин украл тепловую пушку из заведения общепита.