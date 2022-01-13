Квартиры с потрясающим видом на Онежское озеро ждут новоселов в высотном доме «Онегин»

В Петрозаводске на улице Державина компания «Баренц Групп» строит особенный дом с видом на Онежское озеро.

В Петрозаводске найти подходящее жилье не так-то просто. Именно поэтому строительная компания «Баренц Групп» предлагает новый проект на улице Державина – жилой дом «Онегин».

«Онегин» - это особенный дом с видовыми характеристиками на Онежское озеро.

Ваш район – это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, Державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей, продуктовые и промтоварные магазины.

Ваш двор - это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

Ваш дом – это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи, круглый год горячая вода.

Ваш подъезд – это оформленные авторским дизайном парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

Ваша квартира - это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».



Самые романтичные квартиры ждут новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Остались вопросы, хотите получить подробную консультацию по выбору квартиры? Звоните по телефону: 331-331 или пишите в личные сообщения группы — vk.me/barenzgroup. А также вступайте в группу жилого дома «Онегин» — https://vk.com/onegin_ptz.

Подробная информация есть в социальных

сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.