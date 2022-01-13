890x80
Реклама
Пенсионный фонд Карелии будет назначать более 30 мер соцподдержки вместо органов соцзащиты 3
13.01.2022 16:26
В Петрозаводске обладательница внушительного внедорожника вернула все долги, чтобы не стать пешеходом
13.01.2022 17:40

Квартиры с потрясающим видом на Онежское озеро ждут новоселов в высотном доме «Онегин»

Новости. Общество
10:26, 14 Января 2022
фото: Баренц групп

Новости партнеров

В Петрозаводске на улице Державина компания «Баренц Групп» строит особенный дом с видом на Онежское озеро.

В Петрозаводске найти подходящее жилье не так-то просто. Именно поэтому строительная компания «Баренц Групп» предлагает новый проект на улице Державина – жилой дом «Онегин».

«Онегин» - это особенный дом с видовыми характеристиками на Онежское озеро.

Ваш район – это 5 минут от центра города, прогулочная территория Онежского озера, Державинский парк. В шаговой доступности несколько детских садов, Державинский лицей, продуктовые и промтоварные магазины.

Ваш двор - это огороженная территория, детский развивающий комплекс, оформление и озеленение территории. Большой подземный и наземный паркинги.

Ваш дом – это высококачественный монолитный комплекс с ярко оформленными фасадами. Низкие коммунальные платежи, круглый год горячая вода.

Ваш подъезд – это оформленные авторским дизайном парадные с вместительными колясочными на каждом этаже. Скоростные бесшумные лифты и видеонаблюдение.

Ваша квартира - это правильная планировка с функциональными зонами, панорамными окнами и высокими потолками. Возможность приобретения квартир с чистовой отделкой и качественной отделкой «под ключ».

Самые романтичные квартиры ждут новоселов, успейте приобрести выгодно по привлекательным ценам.

Остались вопросы, хотите получить подробную консультацию по выбору квартиры? Звоните по телефону: 331-331 или пишите в личные сообщения группы — vk.me/barenzgroup. А также вступайте в группу жилого дома «Онегин» — https://vk.com/onegin_ptz.

Подробная информация есть в социальных
сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН», проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.01.2022, 07:25
Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии
08.01.2022, 13:54
Власти Петрозаводска планируют убрать троллейбусное депо из центра города на окраину
08.01.2022, 10:14
Остановку транспорта напротив железнодорожного вокзала запретят в Петрозаводске
11.01.2022, 18:20
В Карелии жильцам аварийных домов продолжали начислять плату по договору социального найма
10.01.2022, 17:25
Мэрия Петрозаводска опубликовала новый размер минимальной зарплаты в городе в 2022 году
09.01.2022, 08:35
Экстренная служба объявила о запрете движения транспорта на одной из улиц в центре Петрозаводска

Аналитика

13.01.2022 15:47
Капитал
Оптимизация депутатского мнения 3
Парламент Карелии хотят лишить полномочий согласовывать участие республики в фондах и некоммерческих организациях.
Не устал, но ухожу 4
13.01.2022 09:14
«Здравляндия»: Нам доверяют самое ценное — заботу о здоровье детей!
12.01.2022 15:50
Экспорт Карелии вырос в полтора раза
12.01.2022 13:32
Что ждет Карелию в «выборный» год? 9
11.01.2022 17:06
Вся аналитика

Чтиво

13.01.2022 16:45
Без политики
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
Коронавирус не дремлет - новый штамм «Омикрон» уже зарегистрирован в Карелии.
Владимир Лукконен: «Мне очень хотелось найти деда» 6
10.01.2022 10:41
«Спасибо за Сашу» 3
31.12.2021 18:46
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»