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Квартиры, землю и машины должников в Карелии выставили на продажу

Новости. Общество
11:42, 23 Сентября 2021
фото: © Станислав Красильников / ТАСC, архив

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Приставы выставили на торги имущество должников – квартиры, земли, машины, сообщили в УФССП Карелии.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Карелии объявило о проведении публичных торгов, на которых будет реализовано имущество должников.

Так, на торги выставлены автомобиль HYUNDAI SOLARIS 2012 года выпуска, квартира в Петрозаводске на Древлянке более чем за 1 миллион 700 тысяч рублей, дача с участком в Деревянном за 1 миллион 200 тысяч рублей.

Подробнее о продаваемом имуществе можно узнать на сайте УФССП Карелии.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: http://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества, на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу: https://www.etp-torgi.ru, на сайте http://www.torgi.gov.ru, также в печатном издании газеты «Карелия» либо по номеру телефона (8142) 59 36 23.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-09-23 12:53:23
HYUNDAI SOLARIS 2012 года выпуска за 314 тр? Ну если масло жрет ведрами и стучит поршнями, то наверно да :)
Сдайте это в лом :)
А дробилка роторная - это может очень даже вешь :)
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