Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии (ВИДЕО)

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков "Формулы-1" не стали преклонять колено перед Гран-при Австрии в знак протеста против расовой дискриминации.

Помимо Квята не вставать на одно колено решили Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба — пилоты "Альфа Ромео"), Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), Даниил Квят и Пьер Гасли (оба выступают за "Альфа Таури"), Шарль Леклер ("Феррари"). При этом все гонщики вышли на стартовую решетку в футболках с надписью "Конец расизму", поддержав тем самым инициативу We Race As One, направленную на борьбу с расизмом и неравенством.

Гонка Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, проходит в воскресенье при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса. Ранее СМИ сообщали, что многие пилоты в разной форме выразят солидарность с борьбой с расизмом. Отмечалось, что минимум четверть из 20 пилотов не намерены преклонять колено, пишут РИА Новости.