Олимпийский комитет России признал ролик семьи из Петрозаводска самым позитивным (ВИДЕО)

Петрозаводская семья стала лауреатом конкурса, который провел Олимпийский комитет России в рамках программы "Олимпийская страна".

В День семьи любви и верности были подведены итоги конкурса #Семьяzasport, по условиям которого семьи из различных регионов России должны были разместить в социальных сетях фото или видео, сделанные во время семейных тренировок, активного отдыха, совместных спортивных игр. Специальный приз от президента Олимпийского комитета, четырехкратного Олимпийского чемпиона по фехтованию Станислава Позднякова достался семье руководителей Танцевального клуба "Степ" - Татьяне и Максиму Федоровым из Петрозаводска, сообщили в Минспорта.

Видеоролик спортивной семьи петрозаводчан признали самым креативным. В Минспорта Карелии считают, что семья Федоровых подает отличный пример жителям нашей республики и страны: они ведут здоровый образ жизни, вместе активно проводят досуг.

Ранее юные жители Карелии покорили Всемирную федерацию танцевального спорта.