Лаборатория Касперского выяснила, что пользователи делают с данными бывших возлюбленных

Лаборатория Касперского выяснила, что пользователи делают с личными цифровыми данными бывших возлюбленных.

"Каждый одиннадцатый (9%) интернет-пользователь в России хранит на устройстве своего партнера какую-либо информацию интимного характера. В случае разрыва отношений каждый шестнадцатый (6%) злоупотребляет этим и из чувства мести обнародует эти конфиденциальные данные. При этом в обоих случаях больше всего "грешат" молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (16% и 9% соответственно)", — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Исследование 18 тысяч интернет-пользователей из 18 стран также показало некоторую разницу в поведении мужчин и женщин в случае, если их отношения с партнером заканчиваются расставанием. Представители сильного пола более склонны делать личную информацию бывшей "второй половинки" общедоступной (9% мужчин против 3% женщин) или тратя ее деньги онлайн (6% против 4% соответственно).

В свою очередь, девушки больше предпочитают шпионить за бывшим партнером в социальных сетях (27% женщин против 18% мужчин). При этом они же гораздо активнее избавляются от прошлых воспоминаний, например, удаляют бывших возлюбленных из друзей в соцсетях (57% женщин против 37% мужчин) и стирают все фотографии и видеозаписи экс-партнера со своих устройств (54% и 41% соответственно).

В целом же даже после разрыва отношений 15% опрошенных россиян продолжают следить за своим партнером, пользуясь тем, что в их распоряжении остались его учетные данные от различных аккаунтов.