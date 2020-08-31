Ладья из Петрозаводска пришвартовалась в Америке (ФОТО)

Дулут принимает кругосветную экспедицию из Петрозаводска, сообщили в администрации карельской столицы.

В минувший понедельник, 31 августа, поморская ладья "Пилигрим", построенная в карельской столице, пришвартовалась в порту города-побратима в Америке.

Деревянный парусник "Пилигрим", созданный на верфи морского историко-культурного центра "Полярный Одиссей", прибыл в Дулут в последний день лета. Реплика старинного судна – трёхмачтовой поморской ладьи Соловецкого монастыря "Преподобный Зосима" - была построена в нашем городе командой мастеров по чертежам XVIII века.

В порту Дулута отважных мореплавателей ждал тёплый приём. Местные издания следили за перемещением парусника по Великим озёрам. В знак дружбы капитан судна - заслуженный путешественник России Сергей Синельник - подарил рисунок своего брата представителям Duluth Sister Cities International Бену Туэйтсу и Тому Моргану.

В городе-побратиме Петрозаводска у команды запланированы культурные мероприятия. Также путешественникам необходимо собрать средства для перевозки корабля и команды в Сиэтл, где они возобновят плавание на Аляску.

В кругосветную экспедицию "Пилигрим" отправился из карельской столицы в июле 2017-го. За три года ладья побывала в Финляндии, Дании, Бельгии, Франции, Германии, по пути в Соединённые Штаты Америки посетила Испанию, Португалию, Канарские и Карибские острова.