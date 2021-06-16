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Ладожское и Онежское озера в Карелии вошли в число популярнейших направлений для рыбалки

Новости. Общество
14:30, 17 Июня 2021
фото: © Столица на Онего

Сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил наиболее популярные направления для рыбалки в России.

Ладожское и Онежское озера оказались на втором месте по популярности. На крупнейшие пресноводные озера Европы регулярно выезжают на рыбалку 14% опрошенных.

Первое же место в списке заняла Волга — туда ездят рыбачить треть всех опрошенных туристов.

«Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Тринадцать процентов туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.

Также в десятку популярнейших мест для рыбалки вошли река Лена, озеро Байкал, река ангара, озеро Селигер, Рыбинское водохранилище, река Дон и Истринское водохранилище.

Ранее стало известно, что Карелия вошла в топ-3 самых ягодных регионов России.

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Комментарии

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Никита
2021-06-17 15:38:07
А люди тонут на этих озёрах и дела до них никому нет , вот такой интересный субъект у нас .
Гость
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