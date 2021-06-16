Ладожское и Онежское озера в Карелии вошли в число популярнейших направлений для рыбалки

Сервис бронирования жилья для отдыха tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил наиболее популярные направления для рыбалки в России.

Ладожское и Онежское озера оказались на втором месте по популярности. На крупнейшие пресноводные озера Европы регулярно выезжают на рыбалку 14% опрошенных.

Первое же место в списке заняла Волга — туда ездят рыбачить треть всех опрошенных туристов.

«Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Тринадцать процентов туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.

Также в десятку популярнейших мест для рыбалки вошли река Лена, озеро Байкал, река ангара, озеро Селигер, Рыбинское водохранилище, река Дон и Истринское водохранилище.

Ранее стало известно, что Карелия вошла в топ-3 самых ягодных регионов России.