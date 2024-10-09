Лахденпохский район ожидает прибытия бригад электриков из Пскова

На территории района ️продолжаются неблагоприятные погодные явления.
На территории Лахденпохского района ️продолжаются неблагоприятные погодные явления, сообщила в личном профиле глава районной администрации Оксана Жесткова.
По ее словам, по восстановлению электроснабжения в районе работает шесть ремонтных бригад электриков, ожидается прибытие еще четырех бригад из Пскова.
Ориентировочные сроки ликвидации аварийных ситуаций энергетиками не предоставляются, в связи с этим в 16 часов назначено заседание КЧС с участием прокуратуры и правоохранительных органов, добавила Оксана Жесткова.
Напомним, в Лахденпохском районе убирают поваленные ветром деревья.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание