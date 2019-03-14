Лариса Гузеева неожиданно стала блондинкой

Звезда решила, что зрелый возраст — не помеха экспериментам.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева решила кардинально изменить внешность — стилисты перекрасили ее темные от природы волосы в градиентный блонд, пишет "Узнай все".

Как выяснилось, Гузеева стала блондинкой в рамках очередного телевизионного проекта. Шоу под названием "Живая жизнь" еще не вышло в эфир, но кое-что о нем уже известно. Ведет "Живую жизнь" коллега Гузеевой — астрологиня Василиса Володина. В этом проекте она собирается расспрашивать коллег-звезд о том, какие у них есть секреты и что их волнует.

Фото Ларисы Гузеевой было опубликовано в инстаграм-аккаунте одной из сотрудниц Первого канала. В "Сториз" она рассказала, что это никакой не фотошоп и не разовый эксперимент — Лариса Андреевна действительно изменила цвет волос.