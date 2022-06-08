Мэр Петрозаводска сбрил усы (ФОТОФАКТ)

Глава столицы Карелии Владимир Любарский сбрил усы.
На сайте администрации Петрозаводска опубликованы фото Владимира Любарского во время награждения организаторов и партнеров празднования Дня города. И на кадрах можно увидеть, что мэр сбрил усы.
Напомним, ранее Владимир Любарский сообщал, что уходит в поход на каяке, «чтобы подзарядить батарейки».
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