Лариса Подсадник: «Систему образования Кондопожского района ждет комплексное развитие»

Один из первых этапов модернизации — ремонт школы № 7 Кондопоги, которая будет объединена со школой № 6, а также капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 1.

Вице-премьер Правительства Карелии по социальным вопросам Лариса Подсадник 21 ноября побывала в школах Кондопоги. Руководством Кондопожского района принято решение об объединении двух учебных заведений — общеобразовательных школ № 6 и № 7. Причина — несоответствие школы № 6 современным требованиям, к примеру, в зданиях 1937 и 1967 годов постройки отсутствуют спортивные и актовые залы, есть проблемы с обеспечением ребят горячим питанием, а в школе № 7, рассчитанной почти на тысячу мест, не хватает учащихся — она заполнена лишь на половину.

«Сегодня мы посмотрели здания школ и убедились в правильности принятых решений об объединении, — сообщила Лариса Подсадник. — В шестой школе, в приспособленном здании, узкие коридоры, маленькие кабинеты. Конечно, дети не должны учиться в таких условиях. Здесь невозможно организовать хороший образовательный процесс. Столовая школы не рассчитана на то количество детей, которое там обучается».

Процесс объединения учебных заведений будет проходить постепенно: к 1 сентября 2023 года в школу № 7 переедет начальное звено шестой школы. К этому времени за период летних каникул седьмую школу отремонтируют.

«Процесс слияния школ — плановый. Родителям беспокоиться абсолютно не о чем. Условия образования детей только улучшатся и с точки зрения инфраструктуры, и с точки зрения качества образования. Сегодня в школе должны быть современные лаборатории, современные спортзалы с хорошим оборудованием, светлые, теплые кабинеты. Одна смена обучения для детей сохранится», — заявила вице-премьер.

Ремонт в школе№ 7 будет проведен на республиканские средства. Спортзал отремонтируют по федеральной программе «Спорт на селе». Помощь в проведении ремонтных работ также окажет Кондопожский ЦБК.

Как подчеркнула Лариса Подсадник, ремонт школ — один из этапов комплексного развития системы образования муниципального образования.

Капитальное обновление ждет и старейшую школу Кондопоги — № 1, которой исполнилось 80 лет. Основательно здание не ремонтировали с момента образования учреждения в 1936 году.

Как рассказала директор средней общеобразовательной школы № 1 Наталья Макарова, сегодня в помещениях большие проблемы с инженерными сетями, требуют ремонта школьная столовая, спортзал и актовый зал. Необходима замена старых окон.

«На 2023 год мы вошли в федеральную программу капитального ремонт школ. В настоящее время разработана проектно-сметная документация, которая прошла госэкспертизу. Обновления школы ждут и ученики, и педагоги, и родители. Все позитивно настроены. Капремонт начнется в летние каникулы», — сообщила Наталья Макарова.

Сегодня в школе № 1 обучается 580 учеников. Одна из известных выпускниц учреждения — лыжница Лариса Лазутина.