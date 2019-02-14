"Ласточка" полетит по маршруту Псков - Новгород - Петрозаводск с 22 февраля

Запуск нового железнодорожного маршрута анонсировали на Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы трех регионов СЗФО Михаил Ведерников, Андрей Никитин и Артур Парфенчиков, а также заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Дмитрий Пегов рассказал, что поезд был изготовлен специально для этого маршрута. Состав имеет вагоны трех классов и может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Кроме того, его расписание синхронизировано таким образом, чтобы на станции Чудово пассажиры смогли пересесть на поезд "Сапсан", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

"Приглашаем всех туристов воспользоваться новой возможностью посетить исторические места нашей страны", - добавил замгендиректора РЖД.

"Это хорошая альтерна тива путешествиям на автомобиле, особенно для детских экскурсионных групп", - отметил в свою очередь Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Новый маршрут поможет сформировать интересные туристические продукты, которые свяжут три уникальных, исторически связанных региона России", - сказал Губернатор Республики Карелии Артур Парфенчиков.

"Это очередной шаг в совершенствовании транспортной доступности Псковской области", — отметил глава региона Михаил Ведерников. — Уверен, маршрут будет востребован у жителей всех трех регионов-участников проекта "Серебряное ожерелье".

Глава Псковской области также выразил уверенность, что нововведение будет способствовать развитию туризма, в том числе детского, а также деловых связей между регионами. "Это транспортный треугольник будущего", — сказал губернатор.

Первый поезд запустят 22 февраля.