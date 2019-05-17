Лазарев пробился в финал Евровидения

Сергей Лазарев выступит в финале "Евровидения" под номером пять

Лазарев отобрался в финал по итогам второго полуфинала, который состоялся накануне вечером. В нем участвовали представители 18 стран. Помимо Лазарева, в финал вышли представители Северной Македонии, Нидерландов, Албании, Швеции, Азербайджана, Дании, Норвегии, Швейцарии и Мальты, пишет издание "РИА Новости".

Первый полуфинал прошел 14 мая. Тогда путевку в финальное шоу получили Греция, Белоруссия, Сербия, Кипр, Эстония, Чехия, Австралия, Исландия, Сан-Марино и Словения.

Еще шесть стран попадают в финал автоматически: это хозяин конкурса Израиль, а также основатели Евровидения: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания.



Евровидение проходит в Израиле в третий раз. Девиз этого года – Dare To Dream, призывающий мечтать смело.

Финальный концерт пройдет в Тель-Авиве 18 мая.