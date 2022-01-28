Ледяная глыба в городе Карелии одержала победу в конкурсе гигантских сосулек (ФОТО)

В Сегеже подвели итоги местного конкурса на самую большую сосульку: победителем стала огромная ледяная глыба.

Газета «Доверие» в Сегеже подвела итоги конкурса «У кого больше сосулька?». Победителем оказалась ледяная глыба, располагающаяся по сегежскому адресу: улица Спиридонова, 15а. Об этом информирует паблик издания.

На фото видно, что глыба льда закрывает собой часть дома.

Напомним, ранее журналисты из Сегежи предложили читателям присылать снимки огромных сосулек, пообещав по итогу выбрать победителя.