Жителям Карелии предложили помериться сосульками

Сегежская газета «Доверие» предложила местным жителям поучаствовать в конкурсе на самую большую сосульку.

Издание «Доверие» из Сегежи организовало конкурс на самую большую сосульку.

«Предлагаем сегежанам посмотреть, у кого больше… сосулька! Увидели огромную сосульку — фотографируйте!», — говорится в посте, в котором указаны правила участия в конкурсе.

Журналисты газеты «Доверие» заявили, что ждут фото «бомбических сосулек».

Ранее власти Петрозаводска пригрозили штрафами хозяевам зданий, с которых свисают опасные сосульки.