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Жителям Карелии предложили помериться сосульками

Новости. Общество
15:30, 19 Января 2022
фото: ДОВЕРИЕ газета в Сегеже / ВК

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Сегежская газета «Доверие» предложила местным жителям поучаствовать в конкурсе на самую большую сосульку.

Издание «Доверие» из Сегежи организовало конкурс на самую большую сосульку. 

«Предлагаем сегежанам посмотреть, у кого больше… сосулька! Увидели огромную сосульку — фотографируйте!», — говорится в посте, в котором указаны правила участия в конкурсе.

Журналисты газеты «Доверие» заявили, что ждут фото «бомбических сосулек».

Ранее власти Петрозаводска пригрозили штрафами хозяевам зданий, с которых свисают опасные сосульки.

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Комментарии

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Пашу
2022-01-19 15:47:22
У меня за окном сосулька ниже подоконника (верхний этаж). Пусть висит, мне не мешает, уже как родная стала. Что делать, если соседи не желают оплачивать утепление чердака
Гость
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