«Легенды самбо. Начало»: спортсмены из Карелии вернулись со всероссийского турнира с медалями

Трое самбистов из петрозаводской школы олимпийского резерва № 5 завоевали медали на всероссийских соревнованиях, сообщили в администрации Петрозаводска.

Воспитанники школы олимпийского резерва № 5 успешно выступили на турнире «Легенды самбо. Начало».

На прошедших в Москве с 4 по 7 ноября всероссийских соревнованиях – Открытом московском детско-юношеском турнире «Легенды самбо. Начало» спортсмены завоевали два золота и одно серебро.

Михаил Батюк (58 кг) и Эрик Гюламирян (53 кг) стали обладателями золотых медалей, серебряная награда – у Андрея Яковлева (54 кг). Всех спортсменов тренирует Артуш Асрян.

В соревнованиях приняло участие более 130 спортсменов из Москвы, Московской области, Ленинградской области, Карелии и других регионов.