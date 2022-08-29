Легкоатлеты из Карелии стали призерами Первенства России

Команда карельских спортсменов завоевала «бронзу» в Адлере.
В Минспорта Карелии рассказали об успешном выступлении карельских легкоатлетов в Адлере, где проходит Первенство России по эстафетному бегу среди юниоров.
В эстафете 4×100 метров с барьерами карельская команда заняла третье место.
В состав команды вошли учащиеся спортшколы Петрозаводска № 3: Кирилл Лайтинен, Евгений Репкин, Владимир Бутенко, Роман Москаленко.
Напомним, Карелию на соревнованиях в Адлере представляют 30 легкоатлетов.
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