Легкоатлеты из Карелии взяли 17 медалей на первенстве Северо-Запада

Сборная Карелии завоевала 17 наград в первый день соревнований в Ярославле.

В Ярославле проходят чемпионат и первенство СЗФО по легкой атлетике. Нашу республику представляют воспитанники СШОР №3 Петрозаводска и пряжинской ДЮСШ.



В первый день соревнований, 14 января, в рамках первенства СЗФО, наша команда завоевала 17 медалей, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.



Среди девушек до 18 лет:



Юлия Андрианова - 1 место в толкании ядра. Полина Юрина остановилась на второй ступени пьедестала, серебро.



Диана Васильева - 1 место в пятиборье. Олеся Барышева замкнула тройку сильнейших.



Алина Крохина стала лучшей в беге на 400 метров. Анжелика Васильева завоевала серебро в прыжках в высоту.



В беге на 1500 метров Анастасия Парфентьева стала серебряным призером.



Среди юниоров до 20 лет:



Арина Сорокина стала сильнейшей в толкании ядра. Александр Овчинников - серебряный призер в беге на 1500 метров.



Еще одно серебро завоевала Оксана Козлова в прыжках в высоту. В прыжках в длину золото принесла София Фофанова.



В беге на 400 метров Алиса Леппянен стала третьей.



Юниоры до 23 лет:



Евгений Репкин - 1 место в беге на 60 метров, серебро у Семена Зубенко. Анастасия Куйванен стала лучшей в прыжке в высоту.



Кирилл Лайтинен - золото в прыжке в длину. Арина Серова - 1 место в прыжке в длину.



Кроме того, напомним, в рамках чемпионата Северо-Запада в первый день соревнований Владимир Журавлев из Петрозаводска завоевал золото чемпионата в толкании ядра с результатом 17 метров 66 сантиметров.



На вторую ступень пьедестала в этой же дисциплине поднялся еще один петрозаводский легкоатлет Владимир Босоногов. Его результат - 16 метров 80 сантиметров.



Спортсмены тренируются у Владимира Титова.