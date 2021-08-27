Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали первые медали на Спартакиаде

Петрозаводские легкоатлеты завоевали первые медали на Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России.

В Череповце стартовала VIII летняя Спартакиада Союза городов Центра и Северо-Запада России. За призовые места туда приехали побороться более 500 спортсменов в составе 13 команд. Карелию на соревнованиях представляют 55 спортсменов и тренеров.



Как сообщает министерство образования и спорта региона, карельские спортсмены примут участие в соревнованиях по баскетболу, волейболу, легкой атлетике и шахматам.

В первый день Спартакиады легкоатлетка Дарья Астахова завоевала золото в прыжках в высоту (170 см.). Алина Путилина стала серебряным призером, взяв высоту 165 см. Спортсменки тренируются у Наталии Козловой, Александра Кишкина, Александра Пронина.

Петрозаводчанка Алиса Леппянен показала лучший результат в беге на 400 метров. Она - воспитанница тренеров Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Аниты Сигарёвой и Александра Смирнова.