Легкоатлеты из Петрозаводска завоевали серебро на Первенстве России

Воспитанники петрозаводской спортивной школы №3 стали вторыми на Первенстве России по легкой атлетике.

По сообщению Минобразования и спорта республики, в эти дни в Адлере проходит Первенство России по легкой атлетике. В эстафете 4 по 110 с барьерами воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №3 Петрозаводска Евгений Репкин, Александр Ершов, Роман Москоленко и Артем Ильенко заняли второе место.

Ранее спортсмены из Петрозаводска достойно выступили на летней Спартакиаде в Череповце.