Спортсмены из Петрозаводска достойно выступили на летней Спартакиаде в Череповце

На завершившейся XVIII летней Спартакиаде петрозаводская команда заняла 5 место в общем зачете, сообщили в Минспорта Карелии.

На завершившейся XVIII летней Спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России в Череповце за призовые места боролись 13 городов, из которых на соревнования приехали около 500 участников — сильнейших спортсменов своих регионов.

Прекрасно выступили карельские легкоатлеты, уступив в общем зачете лишь хозяевам соревнований. Золотую и серебряную медали завоевала Зоя Киселева — на дистанциях 200 и 100 метров соответственно. Александра Евстюнина была лучшей в прыжках в длину, а также взяла «бронзу» в беге на 100 метров.

Дарья Астахова, Алиса Леппянен, Евгения Репкина и Владимир Журавлев завоевали золотые медали, Алиса Путилина, Александр Ершов и Елизавета Ерохина взяли «серебро», Арина Юрина заняла третье место.

Бронзовую медаль наша команда получила и в шведской эстафете.

Кроме того, бронзовыми призерами стали мужская баскетбольная и женская волейбольная команды из карельской столицы.

С лучшей стороны показали себя карельские шахматисты — Софья Ершова заняла 1 место, Александр Тойвонен завоевал «серебро».

Петрозаводские спортсмены достойно представили столицу Карелии на соревнованиях, заняв в общекомандном зачете 5 место из 13 участников.

Всего Петрозаводск представляли 56 спортсменов в возрасте от 17 до 44 лет.