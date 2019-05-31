Легкоатлеты из разных стран пробегутся по Петрозаводску

В Петрозаводске 2 июня состоится Международный фестиваль бега, сообщили в мэрии города.

Около тысячи легкоатлетов – профессиональных спортсменов и любителей – практически из всех регионов России, а также из Америки, Португалии, Испании, Финляндии, Эстонии, Беларуси примут участие в стартах "Петрозаводского марафона", который пройдет 2 июня.

"Регистрация участников будет продолжена до завтрашнего дня. Тогда же, 1 июня, в гостинице "Cosmos" начнется выдача номеров. В списках участников соревнований уже более 600 взрослых спортсменов и около 300 детей. Перед стартом "Петрозаводского марафона" на пл. Кирова будет проведена массовая разминка, которая начнется 2 июня в 10.30", – рассказали организаторы.

Участвовать в марафоне могут все желающие.