ВИДЕО: Легковой автомобиль сбил школьницу на "зебре" в Петрозаводске

ДТП с подростком случилось на Ключевой.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, 22 ноября в 08.45 Ул. у дома 24 по ул. Ключевая водитель Kia Picanto сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Пострадала пешеход. Назначено амбулаторное лечение", - рассказали в службе.