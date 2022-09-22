Легковой автомобиль врезался в грузовик на Силикатном кольце в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Жесткая авария произошла днем на Силикатном кольце.

ДТП с участием автомобиля «Лада» и большегруза произошло сегодня, 24 сентября, после 14.00 на Силикатном кольце, на съезде на Вилгу.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили видео последствий аварии. Легковой автомобиль, получивший серьезные повреждения, стоял поперек дороги. На месте ДТП работало несколько экипажей Госавтоинспекции.

Информация о причинах аварии и пострадавших уточняется.