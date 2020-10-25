Легковой автомобиль "затерло" между фурой и автобусом у заправки в Петрозаводске (ВИДЕО)

Групповое ДТП произошло на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

В воскресенье, 25 октября, в 11.12 на Лососинском шоссе, в районе пересечения с улицей Ярославской столкнулись легковой автомобиль Kia, маршрутный автобус ПАЗ и седельный тягач с полуприцепом, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

ДТП произошло на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог.

Автобус двигался по Лососинскому шоссе по главной дороге в сторону центра. В это же время легковой автомобиль выезжал с прилегающей территории АЗС, в непосредственной близости перед автобусом, двигаясь на Ярославскую улицу, в сторону Скандинавского проезда.

От столкновения Kia отбросило влево на полосу встречного движения под выезжавший с Ярославской улицы и остановившийся перед перекрёстком автопоезд. Легковой автомобиль развернуло на 90 градусов и буквально "затерло" между грузовым автомобилем и автобусом.

После этого произошло еще одно столкновение легкового автомобиля с припаркованным на прилегающей территории автомобилем.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".