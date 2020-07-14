Легковушка подрезала маршрутку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП произошло на улице Ровио.

По сообщению ДТП ПТЗ, авария с участием легкового автомобиля и маршрутного автобуса произошло в минувший вторник на улице Ровио, в районе пересечения с улицами Парфенова и Торнева.

Транспортные средства двигались по улице Ровио со стороны Комсомольского проспекта: автобус в правой полосе движения, легковой автомобиль в левой.

ДТП произошло на перекрестке, когда легковой автомобиль совершал правый поворот на улицу Торнева, а автобус двигался в прямом направлении.

Обошлось без жертв, уточняет ДТП ПТЗ.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

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