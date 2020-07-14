Ослепленный солнцем водитель врезался в дорожное ограждение на мосту в Карелии

ДТП произошло на федеральной автодороге "Вологда – Медвежьегорск", сообщает Госавтоиспекция Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 15 июля в 21:00 на 541 км (+008 м) федеральной автодороги "Вологда – Медвежьегорск" в Медвежьегорском районе 46-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21099" не учел дорожные условия и ослепленный солнцем совершил наезд на дорожное ограждение. Ограждение было установлено при ремонте моста.

В результате происшествия водитель был травмирован.

Ранее водитель получил травмы в жестком ДТП на трассе "Кола" в Прионежском районе.