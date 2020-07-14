Автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево на трассе в Карелии

Водитель получил травмы в жестком ДТП на трассе "Кола" в Прионежском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший вторник в 13:00 на 408 км (+200 м) федеральной автодороги "Кола" Санкт-Петербург – Мурманск 24-летний водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выполнении обгона не справился с управлением и улетел в кювет. Автомобиль перевернулся в врезался в дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы.

Ранее автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево в поселке Карелии.