Легковушка полыхала на обочине дороги, угрожая поджечь лес в одном из районов Карелии

Легковой автомобиль сгорел ночью в Пудожском районе.

О ночном пожаре в автомобиле рассказали в отряде противопожарной службы Пудожского района.

Как сообщили спасатели, поздно вечером во вторник, 29 октября, в 23.28 минут огнеборцам Пудожского района сообщили о пожаре в автомобиле ВАЗ в поселке Подпорожье.

До места пожара было 10 километров, к месту происшествия был направлен дежурный караул пожарной части №50 Пудожа.

Прибывшие на место вызова пожарные увидели, что весь автомобиль был охвачен огнем, который угрожал перекинуться на лесопарковую зону.

Пожар был ликвидирован. Легковой автомобиль полностью выгорел.