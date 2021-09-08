Легковушка попала под фуру на выезде из Петрозаводска (ФОТО)

Фото жесткой аварии на улице Гвардейская в Петрозаводске прислали читатели «Столицы на Онего».

Очевидцы прислали нам фото аварии, произошедшей сегодня, 9 сентября, на улице Гвардейская в Петрозаводске — там столкнулись легковой автомобиль и грузовик марки DAF.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла в 15.10 в районе дома №59А по улице Гвардейская. Водитель Hyundai Sonata, 62-летний мужчина, был направлен в больницу на осмотр. Характер его травм уточняется.

Автомобили в результате аварии получили механические повреждения.

Напомним, сегодня утром, неудачно маневрируя, автомобиль влетел в отбойники на мосту между Кукковкой и Древлянкой.