Легковушка превратилась в автохлам после ДТП с грузовиком на трассе в Карелии (ФОТО)

Жесткое ДТП произошло на трассе в Олонецком районе.

Сегодня, 30 января в 7:59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 312 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля MAN с легковым автомобилем Hyundai Solaris. Об этом сообщается в паблике олонецкого отряда противопожарной службы.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части по охране села Коткозеро и отделение ПЧ-35 по охране Олонца. Пожарные осмотрели места ДТП, отключили аккумуляторную батарею, пролили дорожное полотно и обеспечили беспрепятственный проезда автотранспорта по федеральной трассе.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском.