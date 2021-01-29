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Легковушка превратилась в автохлам после ДТП с грузовиком на трассе в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
10:46, 30 Января 2021
фото: ОПС по Олонецкому району/vk.com/club176813874
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Жесткое ДТП произошло на трассе в Олонецком районе.

Сегодня, 30 января в 7:59 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что на 312 км автодороги Р-21 "Кола" произошло столкновение грузового автомобиля MAN с легковым автомобилем Hyundai Solaris. Об этом сообщается в паблике олонецкого отряда противопожарной службы.

На место ДТП выезжал личный состав пожарной части по охране села Коткозеро и отделение ПЧ-35 по охране Олонца. Пожарные осмотрели места ДТП, отключили аккумуляторную батарею, пролили дорожное полотно и обеспечили беспрепятственный проезда автотранспорта по федеральной трассе.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и медики.

Информация о причинах происшествия и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, молодой водитель устроил страшное ДТП с четырьмя пострадавшими под Петрозаводском.

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