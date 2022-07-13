Легковушка протаранила микроавтобус в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Очевидцы запечатлели последствия ДТП напротив городской мэрии.

Читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото последствий аварии на улице Куйбышева в Петрозаводске.

Там на пересечении с улицей Еремеева столкнулись кроссовер и микроавтобус.

К разбору последствий аварии оказались привлечены сразу две машины ГИБДД. «Скорой помощи» рядом с местом ДТП при этом не было.

Видео аварии появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». На кадрах видно, как кроссовер, двигаясь вниз по улице Еремеева, выехал на улицу Куйбышева и протаранил микроавтобус.

По свидетельству очевидцев, знаки указывают, что на данном перекрестке проезд по улице Еремеева прямо запрещен — можно только повернуть на улицу Куйбышева.