Легковушка протаранила столб на оживленной магистрали в Петрозаводске

Авария произошла на улице Правды в Петрозаводске.

ДТП случилось в воскресенье, 17 сентября, в 17.06 на перекрестке улиц Правды и Промышленной в Петрозаводске.

Автомобиль «Жигули», поворачивая с улицы Правды на Промышленную, на полном ходу врезался в опору освещения. Автомобиль получил механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.

Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».