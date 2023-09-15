Легковушка протаранила столб на оживленной магистрали в Петрозаводске

Авария произошла на улице Правды в Петрозаводске.
ДТП случилось в воскресенье, 17 сентября, в 17.06 на перекрестке улиц Правды и Промышленной в Петрозаводске.
Автомобиль «Жигули», поворачивая с улицы Правды на Промышленную, на полном ходу врезался в опору освещения. Автомобиль получил механические повреждения, информации о пострадавших не поступало.
Инцидент попал на камеру наружного наблюдения компании «Ситилинк». Видео было опубликовано в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
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