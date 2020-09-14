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"Легковушку" после столкновения с внедорожником выбросило на встречку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
12:35, 14 Сентября 2020
фото: © кадр из видео/dtpptz
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Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Первомайском проспекте.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувшее воскресенье в 14:30 у дома №6 по Первомайскому проспекту столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2131 "Нива", Hyundai Solaris и фургон Volkswagen Crafter.

Авария произошла, когда "легковушка" двигалась по проспекту в сторону центра. В это же время "Нива" выезжала с прилегающей территории, совершая левый поворот на Первомайский проспект.

От удара в левый борт Hyundai Solaris развернуло на 90 градусов и отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с припаркованным у края проезжей части фургоном.

К счастью, обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.

"Хорошо, что все были пристегнуты, ребёнок в кресле. Вот к чему приводит спешка, рассеянность... Ребятам с видеорегистратором, большое спасибо", - цитирует ДТП ПТЗ своего читателя.

Ранее в Петрозаводске мужчина "убил" Jeep и попал в больницу.

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Комментарии

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asusls
2020-09-14 13:26:08
Мать - водитель молниеносно побежала к детям на заднем сидении, а передний пассажир (вероятно муж) стал первым делом бессмысленно орать на водителя Нивы......ух уж времена....ох уж нравы....
Гость
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