"Легковушку" после столкновения с внедорожником выбросило на встречку на проспекте в Петрозаводске (ВИДЕО)

Групповое ДТП с участием трех автомобилей произошло на Первомайском проспекте.

Как сообщает ДТП ПТЗ, в минувшее воскресенье в 14:30 у дома №6 по Первомайскому проспекту столкнулись три автомобиля: ВАЗ-2131 "Нива", Hyundai Solaris и фургон Volkswagen Crafter.

Авария произошла, когда "легковушка" двигалась по проспекту в сторону центра. В это же время "Нива" выезжала с прилегающей территории, совершая левый поворот на Первомайский проспект.

От удара в левый борт Hyundai Solaris развернуло на 90 градусов и отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с припаркованным у края проезжей части фургоном.

К счастью, обошлось без жертв.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Видеорегистратор очевидца запечатлел момент ДТП.

"Хорошо, что все были пристегнуты, ребёнок в кресле. Вот к чему приводит спешка, рассеянность... Ребятам с видеорегистратором, большое спасибо", - цитирует ДТП ПТЗ своего читателя.

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