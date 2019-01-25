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Новости. Культура
07:15, 25 Января 2019

"Ленфильм" планирует снять кино в Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин договорились о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства.

Эдуард Пичугин презентовал идею создания в Карелии художественного фильма, повествующего о необычной судьбе героя, оказавшегося перед сложным духовным выбором.

"Съемки в условиях уникальных природных и историко-культурных достопримечательностей Карелии расширяют эмоциональную палитру фильма", - подчеркнул генеральный директор Ленфильма.

"Мы готовы к сотрудничеству и с неподдельным интересом ждем реализацию художественного проекта на карельской земле", - поддержал предложение руководства Ленфильма Артур Парфенчиков.

В ходе встречи речь зашла и о создании серии исторических фильмов, рассказывающих об истории Древней Руси. Этот документальный цикл может быть посвящен рассказу о событиях, которые оставили значимый след в отечественной и мировой истории.

"Учитывая, что в последние годы принят ряд решений по развитию транспортной инфраструктуры, Карелия с точки зрения логистики, становится ближе к Санкт-Петербургу, соответственно открываются хорошие перспективы создания в Карелии филиала киностудии Ленфильма", – отметил Эдуард Пичугин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-01-25 12:06:28
"...уникальный природный историко-культурный заповедник..." - это шо? Он тонко намекает на то, шо у нас тут голимое средневековье, декорации нафиг не нужны, снимай его - не хочу и снимать можно прямо живьем с натуры ? :)
А с другой стороны, от ленинбургцев другого ожидать трудно, они ж рафинированные эуропейцы, для них москвичи и те лапотники :)
nae
2019-01-25 10:39:56
Меня терзают смутные сомнения, что браться за историческую тему - это сразу нужно готовиться к провалу картины ибо с исторической достоверностью в последнее время большая напряженка.
Горожанин
2019-01-25 10:33:06
Ну разве что криминальный сериал ...почитаешь вон новости - украли, убили, сожгли, посадили, сбили на переходе ...из положительного только рост промышленности, да награждение грамотами
Евгений
2019-01-25 08:12:10
"Карелия с точки зрения логистики, становится ближе к Санкт-Петербургу". Предлагаю Карелия оставить Карелией.
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