"Ленфильм" планирует снять кино в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков и генеральный директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин договорились о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства.

Эдуард Пичугин презентовал идею создания в Карелии художественного фильма, повествующего о необычной судьбе героя, оказавшегося перед сложным духовным выбором.

"Съемки в условиях уникальных природных и историко-культурных достопримечательностей Карелии расширяют эмоциональную палитру фильма", - подчеркнул генеральный директор Ленфильма.

"Мы готовы к сотрудничеству и с неподдельным интересом ждем реализацию художественного проекта на карельской земле", - поддержал предложение руководства Ленфильма Артур Парфенчиков.

В ходе встречи речь зашла и о создании серии исторических фильмов, рассказывающих об истории Древней Руси. Этот документальный цикл может быть посвящен рассказу о событиях, которые оставили значимый след в отечественной и мировой истории.

"Учитывая, что в последние годы принят ряд решений по развитию транспортной инфраструктуры, Карелия с точки зрения логистики, становится ближе к Санкт-Петербургу, соответственно открываются хорошие перспективы создания в Карелии филиала киностудии Ленфильма", – отметил Эдуард Пичугин.