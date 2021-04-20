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Леонид Лиминчук: Послание становится сильнейшим катализатором поддержки экономики

Новости. Общество
15:58, 21 Апреля 2021
фото: © Законодательное Собрание Карелии
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Председатель Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Законодательного собрания Карелии Леонид Лиминчук прокомментировал Послание президента Федеральному собранию.

- Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации несёт в себе мощный смысловой заряд всей политической системе страны.

Основа послания — это наша жизнь, в нашей стране, и только с опорой на свои силы, знания и умения.

Послание становится сильнейшим катализатором поддержки экономики страны на благо каждого россиянина.

Продолжена линия послания президента 2020 на концентрацию ресурсов на ключевых направлениях, которые становятся локомотивом движения всей страны вперёд.

Чего стоит один пример мирового прорыва в медицинских биотехнологиях по созданию жизнеспасающих вакцин.

Государство расшивает долговую нагрузку регионов, которая в условиях пандемии становится непосильным бременем и начинает влиять на качество управленческих решений региональных команд.

Мы создаём институт бюджетных инфраструктурных кредитов, которые добавят регионам страны прочный рычаг развития.

Газификация страны ещё раз получила прямой сигнал Путина думать о людях на местах. Газ придёт к домохозяйствам за счёт государства. Очень сильный ход.

Национализация российских элит будет продолжена и должна превратить политическую конкуренцию партийных структур в содержательную и конструктивную работу на благо наших людей.
Очень нужные, важные и ожидаемые слова президента Путина в самом начале электорального цикла.

Уверен, что партия „Единая Россия“ возьмёт все элементы предложений президента страны в свою предвыборную программу.

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