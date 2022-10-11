Лепнина продолжает падать на головы жителей Петрозаводска

Предупреждающие ограждения появились у одного из домов на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

Подрядчик огородил фасад дома №59 по проспекту Александра Невского в Петрозаводске, где расположено следственное управление МВД Карелии.





Из-под крыши старинного здания падают куски лепнины. Напомним, 7 ноября «Столица на Онего» писала о том, что в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обвалившемся на тротуар куске лепнины с дома №25 по проспекту Ленина.