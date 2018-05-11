Лера Кудрявцева ждет ребенка от супруга, который всего на три года старше ее сына

Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой опубликовал снимки, после просмотра которых не остается никаких сомнений насчет того, беременна ли она.

В общем-то, еще в начале мая пара опубликовала фотографии с совместного отдыха в Риме, на которых был заметен увеличившийся живот телезвезды., пишет uznayvse.

Однако теперь муж Кудрявцевой Игорь Макаров выложил совсем однозначный снимок. В комментариях поклонники желают паре счастья и благополучия. Впрочем, нашлись и те, кто считают, что в таком возрасте – а Кудрявцевой 46 лет – рожать уже не следует.

Редакция uznayvse.ru напоминает, что замуж за хоккеиста Игоря Макарова Кудрявцева вышла пять лет назад. При этом у телеведущей есть взрослый сын Жан – он всего на три года младше супруга Кудрявцевой, которому сейчас 30 лет.