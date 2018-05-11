Лера Кудрявцева ждет ребенка от супруга, который всего на три года старше ее сына
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Супруг телеведущей Леры Кудрявцевой опубликовал снимки, после просмотра которых не остается никаких сомнений насчет того, беременна ли она.
В общем-то, еще в начале мая пара опубликовала фотографии с совместного отдыха в Риме, на которых был заметен увеличившийся живот телезвезды., пишет uznayvse.
Однако теперь муж Кудрявцевой Игорь Макаров выложил совсем однозначный снимок. В комментариях поклонники желают паре счастья и благополучия. Впрочем, нашлись и те, кто считают, что в таком возрасте – а Кудрявцевой 46 лет – рожать уже не следует.
Редакция uznayvse.ru напоминает, что замуж за хоккеиста Игоря Макарова Кудрявцева вышла пять лет назад. При этом у телеведущей есть взрослый сын Жан – он всего на три года младше супруга Кудрявцевой, которому сейчас 30 лет.
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