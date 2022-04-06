Лес из Карелии в 2022 году был продан в Финляндию, Эстонию и Японию

Помимо этих направлений, более 20 стран стали экспортерами карельской древесины, сообщили в Россельхознадзоре республики.

Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало за первый квартал 2022 года более 519 тысяч кубометров лесоматериалов, предназначенных для экспорта в более чем 20 стран мира.

Специалисты управления осмотрели продукцию, отобранные ими образцы прошли лабораторную экспертизу в Карельском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Управление выдало более 14 тысяч фитосанитарных сертификатов.

Среди экспортеров лесоматериалов из Карелии — Египет, Израиль, Китай, Индия, Республика Корея, Германия, Финляндия, Эстония, Япония, Беларусь, Турция и другие.