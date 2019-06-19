Леса в прибережной зоне острова Кижи получили охранный статус

Природный комплекс Заонежского полуострова, расположенный напротив острова Кижи, получил статус ботанического памятника природы регионального значения, там запрещена рубка леса, разведение костров, возведение объектов капитального строительства и другие виды работ.

Охранный статус этой территории закреплен постановлением правительства Карелии от 11 июня 2019 года.

Согласно документу, памятник природы под названием "Условно–коренные леса Заонежья" создан в целях сохранения ельников и сосняков, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, мхов, грибов и насекомых.

Где пролегает граница охранной зоны, читайте в материале деловой инетрнет-газеты "Вести Карелии".