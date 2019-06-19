Леса в прибережной зоне острова Кижи получили охранный статус

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Природный комплекс Заонежского полуострова, расположенный напротив острова Кижи, получил статус ботанического памятника природы регионального значения, там запрещена рубка леса, разведение костров, возведение объектов капитального строительства и другие виды работ.
Охранный статус этой территории закреплен постановлением правительства Карелии от 11 июня 2019 года.
Согласно документу, памятник природы под названием "Условно–коренные леса Заонежья" создан в целях сохранения ельников и сосняков, находящихся под угрозой исчезновения видов растений, мхов, грибов и насекомых.
Где пролегает граница охранной зоны, читайте в материале деловой инетрнет-газеты "Вести Карелии".
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